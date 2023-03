Basket Serie A, Scafati torna a vincere: battuta Trieste!

SCAFATI - Al PalaMangano di Scafati prende il via la 23ª giornata del campionato di Serie A con la Givova che torna al successo dopo 5 sconfitte consecutive battendo in casa Trieste per 93-85 con 20 punti a testa di David Logan e Stan Okoye. Grazie ad un 2° periodo da 32-21 i padroni di casa vanno al riposo lungo sul 51-40 guidati dai 15 punti di Okoye e da un ottimo 10/16 da dietro l'arco. Trieste rientra in partita enrando negli ultimi 10' sotto solo di un possesso (69-66) ma Scafati reagisce: sul 69-68 piazzano un parziale di 17-6 chiuso da Rossato a 4'14" dalla sirena finale oer il nuovo +12 (86-74) che, di fatto, segna la partita in favore dei padroni di casa. Per i giuliani 3° ko consecutivo che li lascia all'11° posto 818 punti) mentre Scafati salgono a quota 16 punti staccando momentaneamente il trio Reggio Emilia, Napoli e Verona a 14 punti.