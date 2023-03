Basket: Milano ko a Brescia, Tortona fallisce l'aggancio. Vince Bologna

Brescia piazza il colpo nel derby e supera Milano nel 23° turno della Serie A. Una super Germani si impone sull'Olimpia per 83-74 dopo un primo quarto che vede i meneghini chiudere avanti di 10. Dal secondo è show dei padroni di casa che riescono a portare a casa la sfida con Gabriel e Cournooh autentici mattatori. Non acciuffa il secondo posto Tortona che nello scontro in piena zona playoff si arrende per 84-72 a Sassari. Sardi bravi a trovare lo strappo nel terzo quarto, le sei triple di Bendzius lasciano il segno sul match. In vetta resta tranquilla la Virtus Bologna che stende Pesaro 88-76 con gli implacabili Weems e Hackett.