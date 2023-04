Basket, Milano e Virtus Bologna cadono anche in campionato!

MILANO - Si è conclusa la 24ª giornata del campionato di Serie A con Olimpia Milano e Virtus Bologna entrambe sconfitte! I biancorossi campioni d'Italia sono stati battuti in casa per 76-73 dalla Reyer Venezia di un ottimo Amedeo Tessitori (16 punti) per quello che è il 3° successo consecutivo per i lagunari e 3° ko consecutivo in campionato per i ragazzi di Messina ai quali non sono bastati i 23 punti di Shabazz Napier. La Virtus Bologna invece cade in volata a Trieste 80-78 con canestro decisivo (79-78) realizzato da Corey Davis a 19" con Marco Belinelli che ha mancato la tripla della vittoria sulla sirena. La Segafredo interrompe a 4 la striscia di vittorie consecutive ma mantiene sempre 4 punti di vantaggio sull'Olimpia Milano.