Milano travolge 102-70 Pesaro nella gara valida per la 25ª giornata di Serie A di basket e si avvicina alla Virtus Bologna in vetta alla classifica, distante ora solo due punti. Decisivo il parziale di 31-9 in favore dell'Olimpia realizzato nel secondo quarto. Per la squadra di Messina, che sale a quota 36 punti, ottima prova di Napier con 22 punti e di Davies con 16 punti. Dalla parte opposta alla VL, attualmente fuori dalla zona playoff, non bastano i 16 punti di Cheatham e i 15 di Moretti.