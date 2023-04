Basket Serie A, Stewart e Howard trascinano Napoli: Pesaro ko

NAPOLI - Per via della possibile festa scudetto del Napoli di Luciano Spalletti la Lega Basket ha concesso alla Gevi Napoli di anticipare a stasera il suo match di campionato contro la VL Pesaro aprendo la penultima giornata (29ª). I partenopei si sono imposti per 98-87 grazie alle superlative prestazioni di Elijah Stewart (28 punti e 29 di valutazione) e Jordan Howard da 20 punti. Partita molto combattuta con le squadre che entrano negli ultimi 5'51" sull'85-84 in favore dei padroni di casa che, però, riescono a cambiare marcia: parziale finale di 13-3 con la tripla di Howard a 3'26" dalla sirena finale che uccide la partita sul 95-84 Gevi. Successo vitale per i ragazzi di coach Pancotto che salgono a quota 22 punti (12° posto) in attesa delle sfide di domenica.