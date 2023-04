Basket, Della Valle avvicina Brescia ai playoff. Verona retrocede

TORINO - Va in archvio anche la giornata 29 del campionato di Serie A e si delinea il quadro dei Playoff per la lotta Scudetto. Con la sconfitta della Carpegna Prosciutto Pesaro sul parquet della GeVi Napoli nell'anticipo, si sono qualificate matematicamente per i playoff Dolomiti Energia Trentino ed Happy Casa Brindisi, che si sono aggiunte a Virtus Bologna, Armani Milano, Bertram Derthona Tortona, Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. L'ultimo posto a disposizione è ad un passo dalla Germani Brescia che supera con un super Della Valle (20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) proprio la formazione brinidisina, arrivata in Lombardia con l'obiettivo già raggiunto in albergo, per 75-69. Per la Leonessa sarà decisivo l'ultimo match con Scafati, spera Pesaro che dovrà vedersela con Tortona.

Trieste condanna Verona alla retrocessione

Il verdetto di giornata è la matematica retocessione con un turno di anticipo della Tezenis Verona che dopo un solo anno nel massimo campionato torna in Serie A2: per gli scaligeri decisiva la sconfitta a Trieste per 85-77. Battaglia per l'altro slot in zona rossa con Reggio Emilia, battuta 89-77 da Sassari, che deve riporre tutte le speranze nell'ultimo turno per evitare il penultimo posto. In lotta ci sono Napoli, Trieste e Scafati che nel turno 29 si arrende a Varese per 95-81. Chiudono il quadro di giornata la vittoria in volata di Treviso con Bologna (89-88), il successo di Milano con Tortona (75-77) e la vittoria di Trento con Venezia (86-84).