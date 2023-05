Basket Serie A, passione da playoff. E qualcosa da cambiare

Tutta la passione in un mese e mezzo. Qualità, tensione, intensità con due squadre provenienti da un altro pianeta attese al terzo confronto consecutivo in una finale bellissima. Ma Milano e Virtus non avranno cammino facilissimo, pur essendo distanti anni luce dalle rivali. E comunque ci saranno confronti interessanti, come Venezia - Sassari , le due più in crescita nella seconda metà, ora duellanti nei quarti per raggiungere Milano. È stimolante il confronto fra Tortona e Trento . E Brindisi ha atletismo per creare forse qualche grattacapo a Bologna . Poi decideranno la condizione del mondo ed eventuali infortuni. Peccato però non poter vedere Varese che ha meritato i playoff, così come Luis Scola merita il premio di dirigente dell’anno per avere portato nuove idee in una palude nazionale. I premi saranno annunciati giovedì, antivigilia dei playoff.

Basket italiano, qualcosa da cambiare c'è

Ma viene da scrivere una letterina al basket italiano perché qualcosa da cambiare c’è. Per esempio spiace che una società che ha cambiato proprietà e trovato investitori importanti, che è capace di riempire un palasport affatto piccolo, insomma, spiace molto che Trieste retroceda così com’è retrocessa Verona. Mentre magari altri club sono meno attrezzati. Il merito sportivo non basta più.

Eppoi non vorremmo più vedere ogni anno la pantomima della contemporaneità delle gare. Soprattutto se basta qualche coriandolo e un parquet di colpo da pulire, per mandare a quarantotto la contemporaneità stessa. Oppure la contemporaneità potrebbe essere venduta meglio con una diretta tv di giornata in un solo canale. Il responsabile degli arbitri Lamonica ha provato a far ritardare l’inizio delle seconde metà su tutti i campi, ma non è bastato. D’altro canto negli Usa se ne infischiano della contemporaneità così come se ne infischiano se un arbitro è nato nella stessa città di una squadra in campo. Ecco, possiamo cancellare la dietrologia dai nostri pensieri? E punire chi fa tardare la palla a due? Per finire non vorremmo più vedere il mercato poststagione, con i giocatori di Serie A presi dalla A2 per i playoff, così da snaturare i valori di un anno e privilegiare soltanto i più ricchi (magari in apparenza). Basta mercato delle vacche, anzi dei vitelli. Per favore.