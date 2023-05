Basket, Milano facile su Pesaro: vincono anche Venezia e Bologna

Buona la prima per l' Olimpia Milano che col punteggio di 94 a 68 spazzia via Pesaro . La squadra di Ettore Messina ha avuto la meglio sugli avversari già nei primi due quarti, amministrando così agevolmente il resto della gara. MVP della gara il solito Datome che ha messo a segno 17 punti e 2 rimbalzi. Ottima anche la prestazione dello statunitense Baron , autore di 19 punti. Alla VL Pesaro non sono bastati i 13 punti di Kravic .

Vincono anche Virtus e Reyer

Soffre ma strappa la vittoria la Reyer Venezia contro Sassari: decisivo il secondo quarto di gioco nella gara vinta 82-79. MVP del match è stato eletto Watt con i suoi 19 punti e 7 rimbalzi: buona anche la prova del greco Bramos. Ai sardi non è bastata la super prestazione della coppia statunitense Dowe-Robinson: 32 i punti in totale messi a segno da loro. La Virtus Bologna passeggia su Brindisi e chiude gara 1 sul punteggio di 104-68: per i padroni di casa ben cinque giocatori sono andati in doppia cifra, tra cui spiccano i 15 punti e i 4 rimbalzi di Cordinier. A Brindisi non è stata sufficente le ottime prove di Reed e Perkins.