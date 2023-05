Basket, play-off Scudetto: Olimpia e Virtus sul 2-0, 1-1 Venezia-Sassari

Milano si è imposta anche in gara-2 contro Pesaro, così come le Vu nere bolognesi contro Brindisi. La Dinamo batte la Reyer in Laguna e riporta la serie in parità

© CIAMILLO-CASTORIA

MILANO - L'Olimpia Milano travolge al Mediolanum Forum 86-57 la Carpegna Prosciutto Pesaro - nonostante il top scorer Moretti, autore di 15 punti - e si porta sul 2-0 nei quarti dei play-off Scudetto della Serie A di basket. Nella fila meneghine spiccano le prestazioni di Devon Hall (13), Shabazz Napier (12 punti) e Giampaolo Ricci (11). Mercoledì sera, nelle Marche alla Vitrifrigo Arena, i ragazzi di coach Messina possono già staccare il pass per le semifinali. Virtus Bologna sul 2-0 con Brindisi, colpo Sassari a Venezia Va sul 2-0 anche la Virtus Bologna, che batte 109-95 Brindisi trascinata dai 18 punti di Belinelli, i 17 a testa di Teodosic e Mickey e i 16 di Shengelia. Nella Happy Casa spicca Bowman con 16. Colpo della Dinamo Sassari, che si impone al Taliercio 81-55 contro una Reyer Venezia irriconoscibile: serie in parità e fattore campo strappato. Top scorer Diop con 20 punti, seguito dagli altri cestisti 'sardi' Dowe (14), Robinson, Jones (12 a testa) e Kruslin (11). Per i lagunari guidano l'ex Spissu e Parks con 10.

