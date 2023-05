Basket, Playoff Serie A: Tortona piega Trento per il 2-0 nella serie

CASALE - Si chiude il programma delle Gare 2 dei Playoff di Serie A 2023 con la Bertram Tortona che questa volta vince 84-81 contro la Dolomiti Energia Trento portandosi sul 2-0 nella serie. Padroni di casa che vanno al riposo lungo sul 41-34 con Christon da 13 punti, nella ripresa il Derthon arriva anche a toccare il +13 (60-47) prima di entrare negli ultimi 10 minuti avanti 66-58. Ultimo quarto dove si gioca poco per i tanti fischi arbitrali e i rimbalzi offensivi diventano l'arma in più per Tortona: a 3'47" Daum ne cattura uno chiave e lo converte con l'appoggio del +9 (79-70). Il colpo di grazie arriva da Filloy a 1'56" dalla sirena finale con la tripla dell'82-72 dopo che Spagnolo (17 punti) aveva commesso 0/2 dalla lunetta. Gara 3 andrà in scena venerdì 19 (ore 20) alla Blm Group Arena di Trento.