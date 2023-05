Basket, Playoff Serie A: Pesaro sorprende Milano! Sassari 2-1

PESARO - Colpo di scena alla Vitrifrigo Arena dove la VL Pesaro batte l' Olimpia Milano in Gara 3 dei quarti di finale dei Playoffs di Serie A e riapre la serie (2-1). I ragazzi di Repesa si sono imposti per 88-83 grazie alla superba prestazione di Leonardo Totè (16 punti) e a quella decisiva nel di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman autore di tutti i suoi 10 punti nell'ultima frazione. L'Olimpia fa la partita ma non convince entrando negli ultimi 10 minuti avanti 66-61 e Pesaro mostra più determinazione ed attenzione: 27-17 il parziale del 4° quarto con la tripla di Abdur-Rahkman a 4'17" dalla sirena finale per il +6 (80-74). Napier (24 punti) prova la rimonta ma nell'ultimo minuto Shields sbaglia tuttto.

Sassari domina ancora Venezia: è 2-1!

Nell'altra partita della serata la Dinamo Sassari ha nuovamente dominato la Reyer Venezia prendendo il vantaggio nella serie (2-1). Padroni di casa che prima chiudono il primo tempo sul 41-35 e poi scappano via nella ripresa: parziale di 16-2 per volare sul +20 (57-37) a metà 3° quarto per non girarsi più e chiudere 80-69. Per Bucchi altra solida prova corale dei suoi con 15 punti di Jamal Jones, 14 di Stefano Gentile, 58% da 3 e 33% da dietro l'arco.