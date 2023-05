Basket, Playoff Serie A: Tortona cade a Trento In Gara 3. Virtus 3-0

TRENTO - L'Aquila Trento salva il primo Match-Point battendo in volata la Bertram Tortona nella Gara 3 dei quarti di finale dei Playoffs di Serie A. I ragazzi di Molin hanno vinto per 79-76 con 16 punti di Matteo Spagnolo e 19 di Diego Flaccadori. Trento prova la fuga a 4'12" dalla fine del 2° quarto quando piazza un parziale di 15-4 per andare al riposo lungo sul 39-28. Trento però rientra in campo determinata, fa suo il 3° quarto 22-14 con Forray autore di 8 punti ma anche di 5 falli. Le squadre entrano negli ultimi 10 minuti sul 53-50 Tortona. Ultimo periodo combattuto deciso solo nel finale: Drew Crawford segna a 57" la tripla del 75-70 Trento! Tortona arriva fino al -2 e possesso ma Christon questa volta non riesce a segnare il canestro del pareggio, Spagnolo e Lockett nel finale mettono il sigillo dalla lunetta. Tortona rimane avanti 2-1 nella serie con Gara 4 in programma domenica.