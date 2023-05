Basket, Playoff Serie A: Tortona in semifinale, Trento ko in gara 4

TRENTO - La Bertram Tortona strappa il pass per le semifinali Playoff di Serie A superando in gara-4 Trento al fotofinish. Si chiude 3-1 la serie con i piemontesi che entrano nelle Final Four dove dovrano vedersela con la Virtus Bologna, amarezza per i trentini che cadono 82-81 non riuscendo ad allungare la contesa alla decisiva gara-5. Dall'altra parte del tabellone saranno Sassari e Milano a giocarsi un posto per la finale Scudetto.