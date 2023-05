Olimpia Milano e Dinamo Sassari aprono le semifinali Playoff

Sabato 27 maggio alle 18, gara 1 tra EA7 Emporio Armani Milano e Banco di Sardegna Sassari , darà il via alle semifinali LBA Playoff UnipolSai 2023 .

Per i padroni di casa questa è la nona partecipazione consecutiva a questa fase del campionato, per un totale di 29 partecipazioni. L’ultima sconfitta proprio con Sassari nel campionato 2018/2019.

Per Sassari invece, la sesta presenza, con due sole vittorie, una nel campionato 18/19 e una in quello 2014/2015 quando, dopo aver sconfitto proprio Milano, poi vinse lo Scudetto battendo Reggio Emilia in Finale.

Questo il calendario degli incontri (con le eventuali gara 4 e gara 5)

Gara 1: EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari sabato 27 maggio 2023 ore 18.00 su Eleven Sports, NOVE ed Eurosport 2

Gara 2: EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari lunedì 29 maggio 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2

Gara 3: Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano giovedì 1° giugno 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2

Ev. Gara 4: Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano sabato 3 giugno 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2

Ev. Gara 5: EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari lunedì 5 giugno 2023 ore 21.00 su Eleven Sports, DMAX ed Eurosport 2