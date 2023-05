Basket, Voigtmann trascina l'Olimpia: 1-0 con Sassari nei play-off Scudetto

MILANO - Anche grazie ad una super prestazione di Voigtmann , top scorer di gara-1 delle semifinali Scudetto della Serie A di basket con 22 punti, l'Olimpia Milano batte 95-72 la Dinamo Sassari e si porta in vantaggio nella serie . È le sesta volta che le due squadre si incontrano nella fase ad eliminazione diretta, l'ultima lo scorso anno, un confronto che sorrise ai lombardi.

L'Olimpia domina tre tempi, Sassari si sveglia tardi

È una tripla di Voigtmann ad aprire la sfida che, col senno di poi, sembra quasi anticipare quello che sarà l'esito finale. La prima frazione si chiude sul 25-12 per Armani, che incrementa il vantaggio in avvio di secondo tempo con un altro tiro da tre vincente, firmato stavolta Datome. Si va al riposo sul 52-29, ma i lombardi non frenano e dopo i successivi 10' toccano addirittura il +30 (78-48), rallentando soltanto nell'ultima tranche di gara, 'vinta' dai sardi con il parziale di 24-17.