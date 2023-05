Basket, Datome show: l'Olimpia batte Sassari anche in gara-2 dei play-off

MILANO - Anche grazie ai 19 punti di Gigi Datome, l'Olimpia Milano batte ancora la Dinamo Sassari (nonostante i 21 messi a referto dal top scorer Bendzius), stavolta con il punteggio di 80-75 e si porta sul 2-0 nella serie valida per le semifinali Scudetto della Serie A di basket. Il quintetto meneghino, dopo il 95-72 di due giorni fa, 'vede' ora l'ultimo atto .

Olimpia-Sassari, la situazione

I ragazzi di Messina, forti del doppio vantaggio, voleranno ora in Sardegna per chiudere i giochi e conquistare la finale dei play-off Scudetto. Per la Dinamo Sassari, invece, sarà un match da dentro o fuori: solo con due successi, poi, il quintetto sardo potrà prolungare la serie fino a gara-5.