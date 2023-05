Basket, la Virtus Bologna domina ancora Tortona: è 2-0 nella semifinale Playoff

BOLOGNA - La Virtus Bologna domina anche la Gara 2 della semifinale playoff battendo il Derthona Basket 108-78 in un match fotocopia della Gara 1. La Segafredo non perde tempo e al riposo lungo ha già indirizzato definitivamente il match sul 55-40 con 13 punti di un ottimo Abi Abass e 11 di Jordan Mickey, il tutto tirando 18/30 dal campo (6/13 da 3). Il secondo tempo è pura accademia per i ragazzi di Scariolo che alla sirena finale avrà ben sei giocatro in doppia cifra guidati dai 20 di Mickey e dai 15 a testa per Ojeleye ed Abass, doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi per Jaiteh.