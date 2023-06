Basket, Virtus Bologna-Milano la finale Scudetto: Tortona ko

TORTONA - La Virtus Segafredo Bologna ribalta la Bertram Yachts Tortona in Gara 3 di semifinale playoff, chiude la serie per 3-0 e affronterà ancora una volta l'Olimpia Milano nella finale Scudetto. Le V Nere si impongono contro gli uomini di Ramondino grazie ad una super rimonta dopo essere stati sotto di 17 punti.

Bologna chiude la serie con Tortona

Parte meglio Tortona che riesce ad imporre il proprio ritmo con Macura e Daum, Bologna prova a reagire, ma dopo aver chiuso il primo quarto sotto di 5 (26-21), vede la forbice alalrgarsi vergitinosamente nel secondo con il punteggio dell'intervallo che segna 55-39. Nella ripresa, tuttavia, la Virtus parte fortissimo cavalcando un Hackett inarrestabile dalla distanza e in penetrazione: 0-10 di break ospite e match immediatamente rimesso in discussione. Al termine del quarto, Harper e Severini siglano due importanti canestri in avvicinamento ma poi Mickey sotto i tabelloni e un’uscita dai blocchi di Belinelli valgono ancora il -4 dopo 30’ di partita (70-66). La rimonta di Bologna si completa con un ottimo Cordinier che indirizza il match verso l'82-89 finale.