Basket, finale Scudetto: Napier show, l'Olimpia batte la Virtus in gara-1

MILANO - Dopo un primo tempo favorevole alla Virtus Bologna, ma con una grande reazione dopo l'intervallo, l'Olimpia Milano si aggiudica gara-1 con il punteggio di 92-82 nella finalissima dei play-off Scudetto. I ragazzi di Messina, campioni d'Italia in carica, sfruttano il fattore campo: il secondo match, sempre al Forum, è in programma per domenica 11 giugno alle ore 18.