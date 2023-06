Basket, Finale Scudetto: Milano vince anche gara-2, Bologna battuta 79-76

Milano-Bologna, serie sul 2-0

Match equilibrato che manda le sue squadra al riposo lungo sul 38-35, chiaro segnale dell'andamento della gara nel secondo tempo. Nessuna riesce a scappare via con Bologna brava a ricucire sempre sui tentativi di allungo dell'Armani. Alla fine è 72-72 a 2'11" dall'ultima sirena. Si accende il match con la tripla di Shields e il 2 su 2 ai liberi, 1 su 3 invece di Shenghelia per le V Nere e Milano allunga sul +4. Hackett fa un altro giro ai liberi, ma fallisce il secondo che lascia i padroni di casa con un possesso pieno di vantaggio. Gli uomini di Messina sprecano l'attacco e sono costretti al fallo sistematico per riportare Bologna in lunetta a 6" dalla fine. Cordinier non sbaglia e accorcia sul -1, timeout Milano che dalla rimessa trova un fallo su Melli. Infallibile il 9 dell’Olimpia che lascia 5” a Teodosic per il tiro della speranza che non arriva al ferro: 79-76 il finale e Milano avanti sul 2-0 nella serie.