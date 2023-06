Prima vittoria per la Segafredo Bologna nella serie di finale scudetto con l'EA7 Emporio Armani Milano. Nel debutto sul parquet di casa, la Virtus di coach Scariolo si è imposta per 69-61 sui campioni uscenti di Messina, che restano in vantaggio per 2-1. Il milanese Baron top-scorer dell'incontro con un bottino di 15 punti, seguito dal bolognese Hackett con 13. Gara-4 in programma venerdì ancora alla Segafredo Arena.