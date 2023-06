Basket, finale scudetto: la Virtus vince ancora e pareggia sul 2-2!

BOLOGNA - La Virtus Bologna si porta a casa una massacrante Gara 4 94-89 dopo 2 tempi supplementari per pareggiare la serie scudetto sul 2-2 grazie alle ottime prestazioni di Marco Belinelli (16 punti) e Jordan Mickey (18 punti). Avvio di partita da incubo per Milano che, come in nelle gare precedenti, fatica tantissimo a costruire contro la solida e fisica difesa di Bologna che però, questa volta, s'impone anche in attacco: i ragazzi di Scariolo arrivano a toccare anche il +16 prima di andare al riposo lungo avanti 40-31. Milano sprofonda sul -17 (69-52) a 6'48" dalla sirena finale, ha un motto d'orgoglio arrivando fino al -4 quando Ricci commette fallo su Teodosic con anche tecnico per proteste: 2 liberi del serbo e tripla di Hackett per il +9. I padroni di casa però non piazzano il colpo del KO e Milano a 42" è sotto di 3 punti con possesso: Napier sbaglia la prima tripla ma nella lotta a rimbalzo la sfera rimane agli ospiti, Napier ci riprova e pareggia a 17" sul 76-76! La partita va al supplementare che è un calvario dove la Virtus ha l'ultimo tiro a 5" sull'80-80 a Teodosic non riesce nel canestro della vittoria ma si riscatta nel 2° overtime con la tripla del 91-86 a 71" che uccide le speranze degli ospiti.