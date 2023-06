Basket, Milano al primo match point Scudetto: Bologna sconfitta a gara-5

MILANO - Il fattore campo continua a dettare legge nella finale scudetto: dopo le due sconfitte alla Segafredo Arena, Milano torna a sorridere sul parquet del Forum. Gara 5 della finale scudetto vede l'Olimpia imporsi per 79-72 sulla Virtus, con gli uomini di coach Messina che si portano così sul 3-2 e si guadagnano il primo match-point scudetto: appuntamento per mercoledì sera ancora nella tana delle Vu Nere.

Milano-Bologna, gara-5: la partita

Una partita che l'Olimpia comanda dal 2' ma che chiude solo nel finale con una serie di canestri in isolamento di Shields (22) che realizza gli ultimi 4 canestri dal campo di Milano e 9 degli 11 punti con cui la squadra di Messina allunga dal 65-61 al 76-70. E' una Virtus che ci prova fino alla fine: non si piega di fronte a tre sgasate di Milano (56-43) con un 11-0 firmato Hackett (12) e Belinelli (17). Ma l'ingresso di Biligha dà a Milano una linfa di nuova energia, decisiva in difesa per contrastare la rimonta degli avversari, appiedati da una partita molto negativa di Teodosic (0 e -13 di plus/minus). L'opera la completano Melli (13 e 12 rimbalzi), Baron (12) e Napier (12 e 5 assist). Ora gara 6, con due squadre molto stanche: Milano per appuntarsi sul petto la propria terza stella, Bologna per allungare la serie al decisivo ultimo atto.