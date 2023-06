Diretta Olimpia Milano-Virtus Bologna ore 20.30: come vederla in tv e streaming

ASSAGO (Milano) - C’è bisogno di gara-7 per assegnare lo Scudetto della Serie A1 2022/2023 di basket : la Virtus Bologna, infatti, ha annichilito una pallida Olimpia Milano in gara-6, rimontando lo svantaggio iniziale e imponendosi per 85-66 alla Segafredo Arena.

Per gli ultimi 40 minuti (più eventuali supplementari) della stagione si torna nuovamente al Forum di Assago, dove gli uomini di coach Messina vanno a caccia della terza stella. Daniel Hackett e compagni, invece, cercheranno di espugnare il parquet meneghino per la seconda volta in stagione, dopo il confronto vinto a marzo nella Regular Season.

Olimpia Milano-Virtus Bologna: tv e streaming

La finalissima Scudetto, in programma questa sera alle 20.30, sarà trasmessa in tv su Nove (in chiaro su canale 9 del digitale terrestre) ed Eurosport 1 (su Sky). In streaming si potrà vedere poi su eurosport.it, Discovery+, Eleven Sports, Now e DAZN.

