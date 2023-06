Milano è campione d'Italia! La Virtus Bologna si arrende a gara-7

MILANO - Milano è campione d'Italia! L'Olimpia si aggiudica gara-7 contro la Virtus Bologna e conquista lo scudetto numero 30 della propria storia, quello della terza stella, un successo che segna il back to back dei biancorossi dopo la vittoria dello scorso anno. Con capitan Datome a trascinare i suoi e una super difesa organizzata da Messina, i meneghini vincono il match decisivo al Forum contro le V Nere che sbagliano tantissimo al tiro non riuscendo a firmare l'impresa nell'ultimo e decisivo atto della serie.

Olimpia Milano-Virtus Bologna: la gara

Parte meglio l’Olimpia che difende alla perfezione sui tentativi delle V Nere e prova subito a scappare con un super Datome. Il capitano dei meneghini va subito in doppia cifra mentre gli uomini di Scariolo sbagliano tantissimo: al primo mini riposo è 21-9 con la tripla allo scadere di Teodosic che prova a dare coraggio a Bologna. Nel secondo quarto aumentano le percentuali al tiro degli ospiti e il distacco si riduce con le due formazione che vanno a riposo sul 38-29. Nel terzo quarto è botta risposta tra le due formazione, alla fine è Pippo Ricci con una tripla a segnare il 48-34 che manda il match all’ultimo e decisivo atto. Sale in cattedra Napier e Milano allunga ulteriormente, Teodosic prova a tenere a galla i suoi, ma sono le due triple consecutive di Baron a 3’ dalla fine a mettere una serie ipoteca sul titolo. La distanza è troppo ampia per ricucire e al Forum può partire la festa: 67-55, Scudetto numero 30, il sesto per Ettore Messina.