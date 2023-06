Milano d’Europa e i consigli di Melli

Diamo a Datome ciò che è di Datome e chiediamogli di regalarci ancora un anno. A Milano a caccia dell’Eurolega e in corsa verso le Olimpiadi anche senza Banchero. E ascoltiamo gli italiani, i grandi azzurri vero. Prendete Nicolò Melli. Dopo avere impressionato per tutta la serie finale, il gigante sempre schietto ha lanciato un appello doveroso, logico, giusto. E soprattutto basato sull’esame empirico. Se con l’Eurolega imperante le grandi leghe nazionali hanno deciso di giocare la serie finale al meglio delle cinque partite, perché costringere le due potenze nazionali e soprattutto i campioni a sfiancarsi in sette gare? Il risultato è stato evidente nelle ultime due, partite con tanti errori, soprattutto al tiro, la stanchezza imperante. Per fortuna nessuno si è infortunato gravemente. E certo Milano e la Virtus Bologna pur finendo sulle ginocchia, avrebbero avuto risorse per qualche cambio. Ma in queste serie si esce dai dodici solo per infortunio. Invece si continua con l’occupazione esagerata dei calendari e dei palinsesti. E questo va a discapito della qualità del prodotto. Certo, la finale fa promozione, i dati di NOVE ed Eurosport: 562mila spettatori e picchi d’ascolto di quasi 1 milione. Ma se lo show non è bellissimo, torneranno? Si è visto anche nella finale Nba, dove certo Denver era superiore, ma Miami aveva finito la benzina. Spetta però anche ai giocatori guadagnare più voce in capitolo se chi dovrebbe ascoltare chi davvero ne sa, non ascolta.