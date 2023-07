Basket, Serie A al via il primo ottobre: le novità della stagione 2023/2024

La prima riedizione della ultima finale scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è in calendario il 10 dicembre all'11ª giornata sul parquet dei meneghini mentre il ritorno è previsto sotto le Due Torri alla 22ª giornata, il 10 marzo 2024. Per i trenta volte campioni d'Italia in carica di Milano si parte in casa con la NutriBullet Treviso Basket mentre i vicecampioni della Virtus esordiranno in trasferta contro la Givova Scafati Basket. Le due neopromosse Estra Pistoia e Vanoli Cremona (la prima assente dalla Serie A dal 2019-2020, la seconda dal 2021-2022) esordiranno entrambe fuori casa: Pistoia a Varese, Cremona a Trento. Durante il periodo natalizio la Serie A scenderà in campo con due turni: il 23 dicembre, con posticipo al 24 tra Milano e Cremona, e il 30 dicembre. Il via alla 'regular season' sarà anticipato - sabato 23 e domenica 24 settembre - dalla Supercoppa. In programma a Brescia per il secondo anno consecutivo, vedrà in campo EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Derthona Tortona e Germani Brescia.

Serie A, la formula playoff e la Coppa Italia

Quanto ai playoff scudetto resta immutato il formato di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare mentre è cambiato quello delle Finali che non si disputeranno più al meglio delle 7 gare ma al meglio delle 5 gare. La Final Eight di Coppa Italia, che vedrà sfidarsi le 8 migliori squadre al termine del girone di andata del campionato, è fissata da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024.