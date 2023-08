Basket, Trento ufficiale l'arrivo di Myles Stephens

TRENTO - L'Aquila Trento ha trovato la sua ala piccola mettendo sotto contratto (con opzione per la prossima stagione) lo statunitense Myles Stephens. Atleta versatile e di impatto sui due lati del campo, Stephens porta qualità e sostanza alle rotazioni della Dolomiti Energia Trentino dopo l'ottima passata stagione in Germania con i colori degli Hakro Merlins di Crailsheim, dove tra BBL e FIBA Europe Cup in 45 presenze ha prodotto 8,0 punti e 4,6 rimbalzi e 1,1 stoppate di media. Le parole di coach Galbiati: "Siamo stati immediatamente colpiti dall'energia, dalla versatilità e dalla quantità di piccole cose che Myles mette in campo in ogni singolo possesso. È un giocatore che ha fatto un percorso di crescita costante, partendo da un'università di altissimo livello per lo studio, passando per campionati formativi e ora ci aspettiamo che faccia un ulteriore passo in avanti nella sua carriera affrontando il difficile campionato italiano e l'Eurocup. Nel colloquio che abbiamo fatto mi ha subito trasmesso sensazioni super positive, per l'entusiasmo e l'energia con cui ha dimostrato quanto volesse far parte della nostra organizzazione". Stephens è il 5° rinforzo di Trento in questa sessione di mercato dopo i due ex Olimpia Milano Davide Alviti, Paul Biligha, il playmaker Kamar Baldwin ed il lungo Derek Cooke Jr.