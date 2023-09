Basket, la Virtus Bologna vince la Supercoppa 2023: battuta Brescia

BRESCIA - Non c'è storia nella finale della Supercoppa 2023, la Virtus Bologna domina la Germani Brescia 97-60 e conquista per la 4ª volta nella sua storia il trofeo pre-stagionale nonché il 1° sotto la guida di coach Banchi .

I ragazzi di banchi hanno subito indirizzato il match con un superlativo 1° periodo da 27-10 per poi andare al riposo lungo sul 48-35 (Mickey 9 punti) dopo aver toccato anche il +18. Nel 2° tempo la Segafredo manda i titoli di coda: break di 11-0 chiuso da Shengelia per il +23 (66-43). Le V-Nere dominano il 3° periodo 28-8 per entrare negli ultimi 10 minuti sul 76-43.

Toko Shengelia chiude con 15 punti, 12 rimbalzi e 4 assist nominato Mvp e "Best Assist Man" della competizione, 15 punti anche per Jordan Mickey.