Basket Serie A: Momo Faye, il 18enne che incide e i coach stranieri

Qualcuno che ha coraggio c’è. Reggio Emlia ha cambiato gruppo manageriale, panchina, ma non ha perso l’attitudine a fidarsi dei giovani. Il greco Prftis ha dato spazio in queste prime giornate a Momo Faye, senegalese del settore giovanile che vanta nel suo staff due fenomenali professori come Andrea Menozzi e GIordano Consolini. Faye era stato inserito nel miglior quintetto dell’Adidas Next Generation Tournament a Kaunas. È un 2005 di 2,08 e nelle prime due gare ha giocato 20 minuti di media, viaggiando a 9 punti e 6,5 rimbalzi di media, imbeccato dall’ottimo playmaker Weber. Ma resta comunque la domanda su come si possa migliorare in Italia, che avevamo lanciato parlando del debutto di Ismaila Diagne nel Real. In settimana l’intervista concessa da Daniele Baiesi a Tuttosport ha fornito spunti. Ma c’è modo per ora di accontentarsi e seguire le novità. Come Pajola tornato dall’estate con la mira da 3. O Denegri che a 25 anni mostra di poter segnare anche in A.