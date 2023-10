Tonut trascina l'Olimpia, Venezia resta in vetta. Ok Sassari e Pesaro

L'Olimpia Milano supera in casa UnaHotels Reggio Emilia 79-68 nella gara valida per la terza giornata del campionato di serie A di basket. Per Stefano Tonut 16 punti, tanti quanti dall'altra parte ne fa Weber per Reggio. Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna Sassari batte la NutriBullet Treviso Basket 80-76 . Per i sardi 18 punti di Tyree, stesso score di Bowman per i veneti.

Vola Venezia, Pesaro corsara a Brindisi

Tre su tre. Venezia batte 79-76 Cremona e vola in vetta alla classifica a punteggio pieno con 6 sei punti. Decisivi per i lagunari i punti Simms (17), Brown (15) e Tucker (12), non bastano agli ospiti i 21 punti messi a segno da Zegarowski. Primo successo in campionato, dopo due sconfitte di fila, invece, per Pesaro, che vince sul campo del Brindisi per 68-81 (15-24, 30-42, 48-60). Ospiti trascinati di Bamforth autore di 21 punti, con Tambone e Bluiett entrambi a 16. A Brindisi occorre una scossa per uscire dal vortice di sconfitte, dopo tre partite i punti raccolti sono ancora zero.