Tortona passa a Varese, Weems decisivo. Ok Virtus Bologna e Brescia

Grazie ad un Weems decisivo, la Betram Tortona centra la seconda vittoria consecutvia in campionato e al fotofinish batte in trasferta l'Openjobmetis Varese. L'ex Virtus trascina i piemontesi con una grande prestazione e con i canestri pesanti che a 21" dalla sirena permettono a coach Ramondino di conquistare la vittoria per 78-80. Non sbaglia un colpo la nuova Virtus Bologna di Luca Banchi che continua il suo cammino perfetto grazie al 90-75 sul campo di Trento. Abass, Cordinier e Shengelia gli attori protagonisti della vittoria delle V Nere, nulla da fare per l'Aquila che incappa nel primo ko stagionale.