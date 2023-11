Olimpia Milano, SNAIFUN official Infotainment Partner

Nasce la collaborazione tra SNAIFUN, l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, e Olimpia Milano, la squadra di basket più titolata d’Italia, di cui diventa Official Infotainment Partner per la stagione 2023-2024.

La partnership che lega le due realtà si fonda sull’appartenenza al mondo dello sport e sulla condivisione e promozione dei suoi valori, quali l’aggregazione, la partecipazione, l’inclusione e il riconoscimento sociale. Principi ampiamente rappresentati dal basket, disciplina in cui da sempre il fair play e la sana passione sportiva sono protagonisti assoluti.

«Abbiamo fortemente voluto legarci ad un brand iconico nel mondo del basket e in particolar modo per la città di Milano qual è Olimpia – ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – perché condividiamo un terreno comune: la passione per lo sport. Per Snaitech, lo sport rappresenta l’asset principale delle iniziative aziendali, esprimendo allo stesso tempo, in modo completo, i valori in cui il Gruppo si riconosce. Da sempre impegnati in prima linea in attività volte alla promozione e diffusione della pratica sportiva, siamo orgogliosi di intraprendere questa nuova avventura anche perché grazie all’Olimpia fortifichiamo il nostro legame con la comunità milanese».

«Siamo felici di avviare questo nuovo rapporto con Snaitech che si basa sulla condivisione di valori comuni come la promozione, l'inclusione e soprattutto la passione per la pratica sportiva come mezzo anche educativo. Questa partnership rafforzerà il nostro impegno sul territorio milanese che già ci rende orgogliosi» – ha commentato Christos Stavropoulos, general manager di Olimpia Milano.

In qualità di Official Infotainment Partner, SNAIFUN sarà presente durante le partite casalinghe del Campionato Italiano con visibilità di brand sui LED e sui cartelli intorno al terreno di gioco, e accompagnerà durante la stagione i tifosi e la community di appassionati attraverso iniziative ed attività di intrattenimento rivolte alla fanbase delle Scarpette Rosse, con quiz dedicati al mondo del basket, pronostici e giochi volti a premiare e a condividere il loro interesse. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative previste dalla sponsorship è necessario scaricare l’app ufficiale SNAIFUN.