Basket, De Raffaele a Tortona. E i piccoli nuovi capi

Che qualcosa non funzionasse, e forse dall’inizio, era evidente al di là di infortuni e magari qualche colpo di mercato sbagliato. Forse era arrivato il tempo già prima, in estate, di separarsi da un ottimo allenatore che ha dato volto e ha portato il Derthona a risultati incredibili. Un po’ quello che era accaduto la scorsa stagione a Walter De Raffaele, prima di Ramondino il coach più longevo in A. E curiosamente il suo sostituto, su una panchina ambiziosa che ha appena fallito il primo obiettivo da quando è salita in A, non qualificandosi in Coppa Italia. Il punto è che questa Bertram non era una squadra di Ramondino, non aveva la cura per i dettagli, l’attenzione al gioco. Era un primo esame per il club piemontese che sta ultimando una straordinaria cittadella dello sport (grazie alla famiglia Gavio del patron Beniamino). Campionato+Coppa europea. E serve del tempo per adeguarsi. Ma al di là dell’impossibile (o molto difficile convivenza) tra Dowe (ora ko) e Obasohan, questa squadra ha dei limiti difensivi e in area. Oggi sarà il giorno degli annunci, esonero di Ramondino annuncio di De Raffaele che è una sicurezza, ha un suo gioco e grande maturità, ma a prescindere dalla scossa iniziale è sempre difficile prendere una squadra non propria.