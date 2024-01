Basket Serie A, Cenerentola Pistoia e la sua via alternativa

Estraordinaria. Sarà l’Estra di Nicola Brienza a indossare - idealmente - le scarpette da Cenerentola nella Final Eight di Coppa Italia a Torino. In quella che era una vera e propria finalissima tra le due sorprendenti neopromosse in lotta per l'ottavo posto, a spuntarla è stata Pistoia di misura su Cremona. Una sfida non troppo spumeggiante ma equilibrata fino alle battute finali, quando i padroni di casa (PalaCarrara strapieno) sono riusciti a trovare le giocate vincenti. Cremona non potrà quindi ripetere l'impresa di Firenze 2019: allora, con Meo Sacchetti in panchina la Vanoli sorprese tutto e tutti alzando il trofeo. Stavolta la squadra di Cavina (Lacey 13, male Zegarowski) non ha saputo sfruttare l'inerzia di un terzo periodo positivo che le aveva dato un vantaggio minimo quanto importante (+5 al 30').