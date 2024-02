Gli LBA Awards intitolati a tre leggende del basket

Il Presidente Umberto Gandini si è anzitutto complimentato con la Generazione Vincente Napoli Basket, vincitrice della edizione 2024 della Frecciarossa Final Eight e con le altre partecipanti, oltre che con le 8 formazioni che hanno guadagnato l’accesso alla Final Eight della IBSA Next Gen Cup che si svolgerà dal 22 al 24 febbraio alla “Il T Quotidiano” Arena di Trento. In più, ha espresso la propria soddisfazione per la nomina di Federico Casarin, Presidente dell’Umana Reyer Venezia, a vicepresidente vicario della Fip nel Consiglio Federale dello scorso 9 febbraio;

Definite le date dei playoff 2024 che inizieranno sabato 11 maggio per concludersi domenica 16 o lunedì 17 giugno in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alla Final Four di Eurolega.