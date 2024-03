Bologna, vittoria con Milano vale doppio. Virtus in vantaggio ma non è finita

Per Bologna bianconera questa vittoria vale doppio e forse triplo. Doppio perché il successo e lo scarto ribaltano il confronto diretto con Milano. Nelle otto restanti partite l’Olimpia dovrebbe cioè vincerne due in più della Segafredo. E l’anno scorso il fattore campo nella finale ebbe un peso molto importante per l’assegnazione dello scudetto. Ma vale la triplo la vittoria perché arriva a capo di un momento non brillantissimo per le V Nere in debito di ossigeno per una stagione vissuta sempre al massimo. Avere campioni come Belinelli pesa eccome. Ma pesa eccome anche non avere a disposizione dall’altra parte Shields e pure Tonut, perdi più con un giorno di riposo in meno rispetto all’ultimo impegno di Eurolega. Il duello tra le due potenze è però paradossalmente appena cominciato e se Milano riuscisse nella clamorosa impresa di agganciare il play in, ebbene potrebbe avere un ulteriore round da cuore e batticuore. Per il momento la Virtus ha dimostrato nell’arco della stagione di avere identità più precisa, chiarezza di idee, gerarchie, anche maggiore fluidità offensiva legata alla capacità di muoversi e passarsi la palla con un concetto comune.