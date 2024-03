La LBA sostiene "Basket blue day... un canestro per l'autismo"

Bologna, 22 marzo 2024 - Queste le Associazioni che realizzeranno la 6ª edizione del “Basket Blue Day… Un canestro per l’Autismo” nelle gare in programma il 24, 30 marzo e 7 aprile, corrispondenti alla 24ª – 25ª e 26ª giornata nel girone di ritorno del campionato di Serie A UnipolSai: Autismo Apuania Aps, OMPHALOS autismo e famiglie Pesaro, ANGSA Bologna, Angsa Sassari Onlus, Aut Aut Reggio Emilia, ASD Giochiamo Insieme Brindisi, Fabula Onlus Milano, Associazione Oltre il Blu, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, AGSAV Associazione Genitori Soggetti Autistici Venezia e Provincia, Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus, Autisminsieme Brescia, Baskettosi Treviso, ASD Baskinsieme Napoli, Gli amici del Piccolo Principe Tortona.

Il gioco e lo sport sono elementi importanti per la crescita di tutti i ragazzi; in particolare per quelli con autismo il basket rappresenta un gioco ed uno sport particolarmente adatto per vincere i propri limiti sviluppando abilità e competenze altrimenti destinate a rimanere inespresse.

In quelle date, nei palazzetti che ospiteranno le gare della Serie A UnipolSai, i ragazzi con il loro team e le loro famiglie saranno accolti dal pubblico del basket per celebrare il BASKET BLUE DAY...UN CANESTRO PER L’AUTISMO e testimoniare così ancora una volta quanto il mondo dello sport sia vicino a quello della disabilità fisica ed intellettiva.