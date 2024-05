Belinelli da record: "E adesso lo scudetto"

Talento e longevità possono coesistere e produrre grandi risultati. Tuttavia nessun over 35 sinora era riuscito a conquistare il titolo di miglior giocatore della LBA. A infrangere questo tabù è Marco Belinelli, nominato ieri vincitore dell'MVP "Dino Meneghin Trophy - UnipolSai" per la stagione 2023-24. «Sicuramente è qualcosa di bello, sinora non mi era mai capitato di essere MVP del campionato italiano e questo mi riempie di felicità - ha dichiarato il nativo di San Giovanni in Persiceto che ha compiuto 38 anni lo scorso 25 marzo -. Però non è merito solo mio ma di tutta la squadra, dei miei compagni, dell'allenatore e dello staff tecnico, di quello medico, dei fisioterapisti, dei preparatori atletici che sono davvero super e ovviamente della società che ha un ruolo importante».

Sorpresa italiana nella LBA: l'MVP è di Belinelli

Il capitano delle Vu Nere ha stabilito un nuovo, incredibile record: da veterano ha sopravanzato concorrenti nel ruolo più giovani e fisici ma anche giocatori esperti e smaliziati, compreso il collega di team Tornik'e Shengelia che ha concluso al terzo posto nelle votazioni (10.3% di preferenze contro il 14.7% del vincitore) - piazza d'onore per il veneziano Rayjon Tucker (11.4%).

A incidere nelle preferenze dei votanti è stata l'autentica seconda giovinezza di Belinelli. Incurante dell'età, l'esterno è stato infatti uno dei trascinatori della Virtus in stagione regolare. Se la Segafredo ha chiuso al primo posto ottenendo la testa di serie numero uno ai playoff, merito è anche del suo capitano e delle sue performance: ventidue partite su 30 in doppia cifra realizzativa, sedici gare consecutive con almeno 10 punti segnati, sei volte oltre quota 20, il tutto esprimendosi sia come titolare che come sesto uomo di lusso. Le sue prestazioni gli sono valse più volte il riconoscimento di migliori italiano o addirittura di miglior giocatore della settimana, confermando una continuità di rendimento invidiabile.

Belinelli show: i numeri del cestista italiano

Le cifre accumulate dal numero 3 della Virtus sono impressionanti: 13.9 punti tirando con il 52.6% da due, il 41.2% da tre e il 90.9% ai liberi (quarto miglior dato della Lega); inoltre il suo tabellino recita medie di 2.1 assist, 1.8 falli subiti, 1.4 rimbalzi, +6.8 di plus/minus e 11.3 di valutazione in 20.6 minuti di media. Numeri che non tengono conto del dispendio di energie dovuto al doppio (o triplo) impegno settimanale, tra campionato e Eurolega, dove Belinelli ha giocato con la freddezza del veterano e con la sagacia necessaria per supportare i compagni in una stagione decisamente positiva, conclusa ai play-in. Il tutto mixando le ormai proverbiali bombe in controtempo e fuori equilibrio, le entrate quasi al rallentatore, l'innata capacità di procurarsi falli e tiri liberi. Una vera macchina da canestri che non conosce limiti. Nemmeno d'età.

«Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, però ora abbiamo qualcosa di molto più importante da vincere sul campo come società e proveremo a farlo», conclude Belinelli. La guardia pensa già a gara3 dei quarti, stasera contro Tortona nella lunga rincorsa allo scudetto. Un titolo, quello tricolore, vinto finora solo due volte, nel 2005 alla Fortitudo e tre anni fa in Virtus, superato nella bacheca personale del bolognese dal numero di Supercoppe (quattro, la prima nel 2005 e l’ultima lo scorso settembre). Ma a quanto pare Belinelli non è stanco di allenarsi e di giocare. Figurarsi di vincere.