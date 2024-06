Belinelli e Virtus, via la rabbia ma Milano è carica: gara 2 è già decisiva

BOLOGNA - A Bologna c'è un detto: succederà quando Minghetti si mette il cappello. Essendo il Minghetti in questione una statua, viene da sé che la frase si pronunci quando un evento appare di difficilissima realizzazione. Potrebbe attagliarsi allo scudetto della Virtus, nel caso in cui l'Olimpia stasera (ore 20.30; tv Eurosport, Dazn, Dmax, Nove; arbitri Lanzarini, Attard e Borgioni) dovesse bissare in trasferta il successo di gara 1. Una serie sul 2-0 imporrebbe a Bologna due vittorie esterne più la bella in casa. Sembra davvero troppo. Ma l'impressione epidermica è che queste Finals 2024 possano allungarsi. Nonostante la ventata di pessimismo che ha immediatamente attanagliato la città dei portici, il dato di fatto è che la Virtus sia andata giovedì a soli 11" dal canestro del possibile +2 nei tempi regolamentari. Il tiro sbagliato da Lundberg è stato della stessa tipologia di quelli insaccati in almeno altre cinque occasioni quest'anno, tra l'altro stavolta da dentro l'arco. Vicinissima a far festa lei e non Milano, come invece è poi avvenuto.

Dopo Gara 1

Sempre per restare nel campo dell'ovvio, se l'Olimpia tirerà da tre con l'1/9 del primo tempo sarà un discorso; se invece lo farà col 12/18 dei restanti 25' cambierà radicalmente la questione. Lo stesso Luca Banchi ha sottolineato ciò che si è rilevato anche senza avere sotto le statistiche: Milano ha smazzato soltanto 7 assist nei 45' totali di gara. Segno che gran parte della produzione offensiva è stata demandata alle iniziative individuali. Messina ha potuto godere dei lampi a ripetizione di Napier e Shields; le V Nere non hanno contrapposto assi di eguale impatto. Anzi, il più devastante è stato il pugno di un adirato Marco Belinelli contro una porta degli spogliatoi a fine partita: viene da sé che in una sfida del genere il suo 3/10 dall'arco sia stato uno score deludente. Almeno Beli non ha dovuto ricorrere al medico per farsi ricucire la suddetta mano, come invece era accaduto nei playoff di A2 al fortitudino Ogden a Trapani lunedì sera, suturato con 10 punti.

All’Armani nel primo episodio della serie sono bastati i cecchini, coi pesi più o meno massimi Mirotic, Melli e Voigtmann firmatari di soli 15 punti in tre. La difesa però ha fatto la differenza. E La Virtus ha atteso invano come acqua nel deserto un contributo fattivo dai suoi lunghi Dunston e Zizic: assolutamente nullo il primo, poca roba il secondo. Ma soprattutto è mancato l'apporto di Daniel Hackett, il quale sta finendo la stagione in evidente affanno fisico, dopo essere stato per mesi con Shengelia uno dei trascinatori dei bianconeri. Il pesarese (di Forlimpopoli, d'accordo) ha reso poco in attacco, 3 punti in 24', e poco anche in difesa. Prescindere da uno come lui non è ininfluente. Così come la spina che continua a staccarsi per la Virtus nei terzi quarti: col -14 dell'altra sera il saldo nelle ultime 5 partite giocate recita -56. Non è dato sapere cosa succeda nell'intervallo. Certo Banchi firmerebbe per saltare dal secondo periodo direttamente all'ultimo. Se l'Olimpia deve tenere a fuoco il mirino dalla ripresa di giovedì, in casa Virtus è necessario strologare qualcosa: magari scegliere di inserire tra i 12 Mickey e/o Lomazs, tenuti in parterre in gara 1. Soprattutto il primo, chiaramente. I dati di ascolto del primo atto di Bologna-Milano sono in linea con quelli del recente passato: 385 mila telespettatori, col 2.2% di share, senza il traino di un canale Rai. Il basket oggi vale così.



LE FINALI TV - NOVE, DMax, Eurosport, streaming Dazn Gara-2 oggi a Bologna ore 20.30 Gara-3 Martedì 11 a Milano, ore 20.30 Gara-4 eventuale Giovedì 13 a Milano ore 20.30 Ev. Gara-5 Domenica 16 a Bologna ore 20.30