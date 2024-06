Mirotic superlativo, l'Olimpia Milano è campione d'Italia: Virtus ko in gara 4

MILANO - Nikola Mirotic gioca una partita sensazionale da 30 punti e 47 di valutazione trascina l'Olimpia Milano al successo in gara 4 per 85-73 che vale il 3-1 nella serie e quindi lo scudetto numero 31 nella storia della squadra di coach Messina. L'ex Barcellona è subito in partita: 8 punti nel primo quarto, 10 nel secondo per portare Milano sul +10 (46-36) al riposo lungo. Ad inizio ripresa il montenegrino e capitan Melli mandano i titoli di coda con parziale di 10-0 per il 56-36 dopo 3'30". I padroni di casa non si girano più, toccano anche il +21, resistono alla rimonta Virtus e completano il "Three Peat". Per coach Messina si tratta del 7° scudetto in carriera in Serie A (4 con la Virtus Bologa, uno con Treviso e 3 con Milano).