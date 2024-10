Trapani da grande, Petrucelli trascina e Varese subisce ancora

Trapani non scherza e fa festa con i suoi 300 tifosi abbondanti arrivati a Masnago per accompagnare i granata nella terza vittoria consecutiva in campionato. Un successo complicato per la squadra di Repesa , contro una Varese che resta drammaticamente a quota zero e per la quarta volta su quattro concede un bottino da oltre 100 punti agli avversari.

La partita

Per ottenere il referto rosa però, i siciliani hanno dovuto sudare parecchio e mettere sul parquet tutta la loro batteria di uomini di classe: da Petrucelli (20 punti) fondamentale nel ricucire lo strappo biancorosso, alla coppia Pleiss-Horton sotto i tabelloni (50-33 il conto dei rimbalzi) fino a Robinson chirurgico con i 19 punti messi a segno - molti nei momenti importanti - cui ha aggiunto 9 assist.

La Openjobmetis, priva di Mannion (infortunato), ha messo in campo tanto cuore a partire dal sostituto del play azzurro, Matteo Librizzi, prodotto di casa capace di una partita da 18 punti, 8 assist, fosforo, difesa e tiro pesante. E Gabe Brown, punto sull'orgoglio dalla critica: 31 punti per l'ala che però si iscrive al “Club del trentello inutile” come Mannion (nelle prime due partite) e Hands (settimana scorsa). Proprio la coppia Librizzi-Brown ha spinto Varese fino al massimo vantaggio nel secondo periodo (46-28) ma nei 5' precedenti l'intervallo (e dopo un tecnico alla panchina di Repesa che ha scosso nel bene i suoi uomini) Petrucelli ha spinto i suoi sino a chiudere sotto di 5 alla pausa.

I padroni di casa hanno respinto (bene Alviti) l'assalto fino allo scadere del 30' quando una tripla di Pleiss ha dato il primo vantaggio. L'ultimo sussulto biancorosso nell'ultimo periodo ma una Trapani più lunga (a segno anche Notae e Galloway, all’esordio dopo l’infortunio) ha spezzato la partita con Hands - insufficiente - che ha trovato una sola prodezza dall'arco quando sarebbe servita una serie di miracoli. E adesso Scola dovrà tornare sul mercato per puntellare il reparto ali-lunghi perché quota zero sta diventando una maledizione.

Box score

VARESE-TRAPANI 100-109

OPENJOBMETIS Librizzi 18 (2-3, 4-8), Hands 15 (4-7, 2-10), Gray 5 (1-2, 0-3), Brown 31 (6-7, 6-8), Akobundu-Ehiogu 6 (3-4); Harris 7 (0-6, 1-3), Alviti 16 (1-1, 3-7), Fall 2 (1-4). Ne: Mannion, Assui, Virginio. All. Mandole

SHARK Robinson 19 (7-14, 0-4), Rossato 2, Petrucelli 20 (4-5, 3-4), Alibegovic 15 (6-11, 0-1), Horton 17 (7-8); Notae 7 (1-4, 1-3), Galloway 6 (0-2, 2-4), Yeboah 10 (2-5, 2-3), Pleiss 13 (2-6, 1-2), Gentile (0-1 da 3). Ne: Mollura, Pullazi. All. Repesa

ARBITRI Bartoli, Bettini, Lucotti

NOTE Parziali: 33-24, 57-52; 78-79.

Da 2: V 18-34, T 29-55. Da 3: V 16-39, T 9-22. Liberi: V 16-20, T 24-28. Rimbalzi: V 33 (11 of, Fall 7), T 50 (20 of, Horton, Pleiss 7). Assist: V 24 (Librizzi 8), T 22 (Robinson 9). Perse: V 11 (Hands 5), T 11 (Horton 3). Recuperate: V 4, T 7. 5 falli Librizzi. F.tecnico: panchina Trapani (15.36). Spett. 4.382