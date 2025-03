"Treviso, ecco com'è arrivata la fine della crisi: la svolta..."   

Da squadra in crisi a possibile rivelazione la differenza è sottile. In freddi numeri, le quattro vittorie consecutive ottenute da Treviso da metà novembre in poi. Un poker di successi che ha portato la Nutribullet dal terzultimo all'ottavo posto. Merito anche di un metronomo da regia come Bruno Mascolo che sabato si è fatto rimpiangere dal pubblico del PalaFerraris: «Ho lasciato Tortona da un paio d'ann