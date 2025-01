Serie A Unipol: verso 4000 spettatori di media in stagione

“Il dato del girone di andata – afferma il Presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini - in linea con quello sello scorso campionato, evidenzia l’importante gradimento del pubblico nei confronti dello spettacolo della nostra serie A e premia il lavoro dei nostri club che stanno lavorando duramente per riportare e mantenere nel tempo il pubblico nei palasport. Importante soprattutto il dato relativo al riempimento che ribadisce la necessità di una politica di adeguamento della impiantistica che sostenga i club e le istituzioni locali in progetti che permettano di accogliere nei palazzetti un numero sempre maggiore di persone, creando al contempo le condizioni per migliorare la loro experience”.

A MILANO LA MAGGIOR AFFLUENZA MEDIA

È ancora l’EA7 Emporio Armani Milano a guidare la classifica per affluenza con 8.530 spettatori di media, seguita dalla neopromossa Pallacanestro Trieste con 5.668 spettatori a partita e dalla Virtus Segafredo Bologna (5.445). La capienza della Virtus Bologna è calcolata sulle 4 gare alla Unipol Arena di Casalecchio (capienza 8.451) e le 3 alla Segafredo Arena (9.712).

Altre quattro squadre sono oltre quota 4 mila: Germani Brescia con 4.712, Openjobmetis Varese con 4.334. l’altra neopromossa Trapani Shark con 4.201 e la NutriBullet Treviso Basket con 4.102.

La Trapani Shark conduce la classifica della percentuale di riempimento della capienza con il 97.1%. Alle sue spalle la Dolomiti Energia Trentino (96.8%) e l’Umana Reyer Venezia (94.8%). Supera il 90% di riempimento anche una quarta squadra, la Germani Brescia (90.6%).

INCASSI TOTALI OLTRE QUOTA 7 MILIONI DI EURO

Gli incassi della Serie A Unipol nel girone di andata raggiungono quota 7.051.312€, per una media di 58.761€. Guida la classifica l’EA7 Emporio Armani Milano superando il milione di euro (1.017.126 €, 127.141 € di media). Seguono la Trapani Shark con 777.068 € e la Pallacanestro Trieste con 712.580 €.

LE 5 GARE CON MAGGIOR PUBBLICO TUTTE ALL’UNIPOL FORUM DI MILANO

Sono tutte di Milano le 5 gare con maggior affluenza: la prima è EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna con 10.869 spettatori. Seguono le gare interne di Milano con la Trapani Shark (9.903), Napoli Basket (9.136), Bertram Derthona Tortona (8.652), Germani Brescia (7.988).

LE 5 GARE CON MAGGIOR INCASSO

La gara tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, oltre a far segnalare la maggior affluenza, ha portato anche al maggior incasso dell’andata con 215.108 €. Le altre 2 gare con più incasso vedono sempre in testa Milano e si sono disputate all’Unipol Forum contro la Trapani Shark (163.768 € di incasso) e Bertram Derthona Tortona (124.843 €). Al quarto posto la gara della Segafredo Arena tra Virtus Bologna e Givova Scafati (116.676 €) mentre la quinta posizione è occupata dal match del PalaBigi UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna (115.410 € ).