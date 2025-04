In uno degli spareggi-salvezza che caratterizzano il finale di stagione la Openjobmetis si prende due punti pesantissimi cogliendo, sul campo di Napoli, il secondo successo esterno della stagione. Una vittoria netta e meritata (87-97) quella degli uomini di Kastritis che dopo tanti arrivi amari in volata riescono, stavolta, a guadagnare un margine abbondante di vantaggio e a non perderlo negli ultimi giri di lancette.

Varese vicina a