BOLOGNA - Achille Polonara l'ha seguita come ha potuto questa gara 3, dalla camera del Sant'Orsola Malpighi dove ha cominciato le cure. Del resto, a posteriori, si è compreso perché a un certo punto non ha nemmeno più presenziato alle partite della Virtus. In casi come questo è necessario un ambiente il più possibile asettico, come già venne spiegato compiutamente ai tempi della malattia di Mihajlovic.