Polonara, la Virtus Bologna gli porta la coppa in ospedale

Il trionfo delle Vu Nere nel campionato di basket, il 17° in assoluto, si intreccia poi a una storia di vita umana che va oltre la vittoria in sé e per sé. L'avvicinamento alla gara3 della finale scudetto è stato funestato infatti in casa Virtus dalla notizia della leucemia mieloide diagnosticata ad Achille Polonara, cestista 33enne già costretto a fermarsi nell'ottobre 2023 per un tumore ai testicoli, che il giocatore era riuscito a superare tornando sul parquet a meno di due mesi dall'operazione.