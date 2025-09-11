Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Messina lancia Poeta: «È maturo e sicuro»

Il coach dell’Olimpia ricorda Armani  e guarda avanti: «Grandi progetti per Peppe. Questo sarà il mio ultimo anno? Non è un argomento...»
Roberto Nardella
1 min
MilanoMessina

A pochi giorni dal funerale di Giorgio Armani, il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina ieri ha parlato per la prima volta pubblicamente, aprendo con un pensiero sentito per il fondatore del club. «Volevo dedicare un pensiero al Signor Armani: tutti sapete cosa abbia significato per questo club e per la pallacanestro italiana ed europea e il nostro impegno ora sarà fare il meglio possibile per ricordarlo. Tutti in campo proveranno a dare

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte