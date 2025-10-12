La carica di Gorham: "Con energia e fame non abbiamo limiti"

Alti e bassi avevano caratterizzato la sua scorsa stagione alla Bertram Tortona. Nel periodo più difficile, però, Justin Gorham era stato uno dei giocatori più pronti dei piemontesi, tanto da diventare il miglior realizzatore di sempre in Serie A dei tortonesi in una singola partita con i 35 punti siglati il 1° marzo scorso contro Trento. E tanto da meritarsi la conferma per questa nuova stagione. Che ha iniziato come