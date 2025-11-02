Tuttosport.com

Toh, Vildoza!  E così la Virtus sgretola Trento

Bologna ritrova il successo dopo l’Eurolega . Le V nere toccano quota 102 punti  contro una delle migliori difese. Ivanovic: «Gran atteggiamento»
Stefano Budriesi
1 min
vildozaVirtus Bologna

La Virtus ritrova la strada, dopo le due sconfitte di Eurolega a Kaunas e Monaco. Trento viene espugnata nella terza delle cinque trasferte consecutive, grazie a una prova sempre fluida e consistente. Scoppiettante Morgan; ottimi Edwards (5/8 da 3) e Saliou Niang - meglio del fratello Cheickh nel duello in famiglia - tra i bolognesi. Magari non servirà, ma il +19 finale è pure un sorriso alla differenza canestri. E infatti

